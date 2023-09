Iran wstrzymuje się z pomocą dla Rosji. Wszystko zmieni się 18 października

Rosja chce kupić od Iranu pociski balistyczne. Czekają na wygaśnięcie rezolucji

Irańskie władze przyznają. Rosji przekazano "pewną liczbę" dronów

We wrześniu 2022 roku Rosja zaczęła wykorzystywać na froncie na Ukrainie bezzałogowce sprowadzane z Iranu. Drony kamikadze, głównie typu Shahed, mają zasięg do około tysiąca km i mogą przenosić do 50 kg materiałów wybuchowych. Maszyny te są używane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju.