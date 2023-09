Instrukcja "z zaświatów". Tajne dyspozycje Prigożyna na wypadek śmierci

Jednak teraz, gdy rosyjskie MON pracuje nad likwidacją grupy, przerzut do Afryki stoi pod znakiem zapytania . Wśród samych wagnerowców narasta tym samym złość i frustracja. Wszystko wskazuje bowiem na to, że resort obrony zmusi ich do złożenia przysięgi pod flagą Federacji Rosyjskiej .

Bunt wagnerowców w Rosji? Scenariusz korzystny dla Ukrainy

- Nie lekceważcie wagnerowców, którzy uznali się za oszukanych i zdradzonych. Zauważcie, że jeśli wcześniej nie mieli żadnych pretensji do Putina, a jedynie do Szojgu i Gierasimowa, tak teraz powiedzieli, że głównym winowajcą jest właśnie kremlowski karzeł - powiedział w rozmowie z agencją UNIAN zastępca dowódcy Legionu "Wolność Rosji" o pseudonimie "Cezar".

- Czy będzie to kampania "Marsz sprawiedliwości 2.0", czy będzie to próba zajęcia jakiegoś regionu i narzucenia tam własnego systemu rządów, czy będzie to powrót wagnerowców do Rosji i utworzenie w niej gangów - wszystko to zdestabilizuje sytuację i będzie wymagało od Kremla ogromnych wysiłków, a to znowu będzie dla nas korzystne - dodał.