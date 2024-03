Ukraina otrzyma "innowacyjne drony"

"Zwiększam nasze zaangażowanie w uzbrojenie Ukrainy w innowacyjne nowe drony pochodzące bezpośrednio z wiodącego na świecie brytyjskiego przemysłu obronnego - prosto z hali produkcyjnej na linię frontu. Siły zbrojne Ukrainy wykorzystują broń przekazaną przez Wielką Brytanię z bezprecedensowym skutkiem, co umożliwiło zniszczenie prawie 30 proc. rosyjskiej Floty Czarnomorskiej" - oświadczył Shapp.

Dodał, że podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił go o niezachwianym zaangażowaniu Wielkiej Brytanii na rzecz Ukrainy, i wezwał inne kraje do przyłączenia się do wysiłków na rzecz dozbrajania tego kraju.