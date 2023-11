Rosyjska dezinformacja. Eksperci przestrzegają

Choć nikt oficjalnie nie przyznaje się do prowadzenia konta, jego doniesienia są często potwierdzane przez Walerija Sołowieja - rosyjskiego politologa, znanego z rozpowszechniania teorii spiskowych. Sam naukowiec zaprzeczył jednak w rozmowie z portalem Insider, że to on stoi za "Generałem SWR". Według niezależnego kanału Meduza profil może prowadzić również ukraiński prawnik Wiktor Jermołajew, lecz on także się do tego nie przyznaje.