Polskie wsparcie dla Ukrainy. Minister wyjaśnił

Do tej informacji odniósł się Sikorski, który podkreślił rozmiar pomocy płynącej do Kijowa z Tokio. Powiedział także o "imponujących" sumach, które mają trafić do Polski na pomoc uchodźcom. Dodał, że nie jest upoważniony, by mówić w tej sprawie o szczegółach.