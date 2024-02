Eksperci krytycznie o zapasach czołgów. "Moskwa wymieniła jakość na ilość"

Co prawda okupanci posiadają dwa razy więcej czołgów zdolnych do walki, pomimo - jak oszacowano - utraty około 1120 maszyn w ubiegłym roku, jednak ich sprawność pozostawia wiele do życzenia. Specjalista ds. potencjału wojskowego Henry Boyd zauważa, że Rosja "wyszła na zero", bo do służby wprowadziła do 1500 czołgów więcej. Zaledwie 200 z nich to nowe pojazdy, a pozostałe to jedynie stare modele, które poddano naprawie.