Pomimo zachodnich sankcji, Rosja znalazła furtki pozwalające jej na dalsze finansowanie wojny w Ukrainie . Wysokie ceny ropy i inwestycje państwowe zapewniają Moskwie wystarczające zasoby, aby walczyć z obecną intensywnością przez co najmniej dwa lata - podały litewskie agencje wywiadowcze w opublikowanym w czwartek raporcie o zagrożeniach, które stoją przed Wilnem.

Wojna w Ukrainie. Rosja wydaje fortunę

W raporcie wskazano, że Rosja nie tylko nie wykazuje skłonności do deeskalacji sytuacji w Ukrainie, ale jednocześnie przygotowuje się na scenariusz długoterminowej konfrontacji z NATO .

W opublikowanym dokumencie zauważa się, że na wojnę z Ukrainą Rosja wydała znacznie więcej pieniędzy, niż planowała . W pierwszej połowie 2023 roku wydatki na ten cel przekroczyły kwotę oficjalnie przewidzianą na cały rok, a w tym roku wydano już co najmniej jedną trzecią budżetu wojskowego przewidzianego na cały 2024 rok - ponad 10 bln rubli, czyli 102 mld euro.

Litewski wywiad: Białoruś coraz bardziej niebezpieczna

W opinii litewskiego wywiadu, Białoruś - pod kontrolą Rosji - rozwija zdolności do rozmieszczania broni jądrowej. Trwają tam prace nad modernizacją infrastruktury do jej przechowywania, a personel białoruskich sił zbrojnych jest szkolony do pracy właśnie z taką bronią.