Stanowisko holenderskiego premier to pierwsza realna i tak otwarta obietnica przekazania F-16 dla walczącej z Rosją Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski: Otrzymamy 42 myśliwce F-16 od Holandii

"42 odrzutowce. A to dopiero początek. Będą używane do trzymania rosyjskich terrorystów z dala od ukraińskich miast i miasteczek" - napisał Zełenski.

Mark Rutte: Nie jesteśmy w stanie określić, ile przekażemy samolotów

Holandia ma obecnie 24 myśliwce F-16, które zostaną wycofane ze służby do połowy 2024 roku. Kolejne 18 jednostek zostało wystawionych na sprzedaż .

Rutte podkreślił również, że niezbędnym warunkiem do przekazania Ukrainie samolotów są szkolenia wojskowe, które rozpoczną się wkrótce, najprawdopodobniej we wrześniu lub październiku.

Holandia i Dania przekażą Ukrainie myśliwce F-16

- Jest przełom w sprawie Gripenów, to nowoczesne samoloty. Nasi żołnierze już zaczynają je testować. A my krok po kroku - negocjacje za negocjacjami - zbliżamy się do pojawienia się Gripenów na naszym niebie - zapewnił ukraiński lider.