Najemnikami Grupy Wagnera zostać mogą wszyscy chętni w wieku od 20 do 55 lat. Przystąpienie do prywatnej armii wiąże się z podpisaniem kontraktu, a następnie wyjazd we wskazane miejsce działań. Miesięczne wynagrodzenie za walkę ma wahać się między 80 i 20 tysięcy rubli (czyli około 3,6 tys. zł do 10,8 tys. zł) i zależne będzie od miejsca wypełniania kontaktu.