Grad rakiet nad Biełgorodem. Rosjanie o zmasowanym ataku

Z informacji rozpowszechnianych przez rosyjskie media wynika, że w obwodzie biełgorodzkim w Rosji doszło w niedzielę rano do ataku rakietowego.

Nad Biełgorodem zawyły syreny, a gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow przekazał w mediach społecznościowych, by nie zbliżać się do okien, a najlepiej "uciekać do schronu". Rosyjski kanał Astra opublikował na jednej z platform społecznościowych zdjęcia zniszczeń.