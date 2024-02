Gorzkie słowa w rocznicę wybuchu wojny. "Nie będziemy wspierać"

Słowacja nie będzie wspierać militarnie Ukrainy (...), założenie, że Rosję można pokonać w wojnie konwencjonalnej to naiwność, a kraj Władimira Putina nie jest na kolanach ani politycznie, ani gospodarczo - uważa premier Słowacji Robert Fico. Szef słowackiego rządu przyznał jednak, że inwazja na Ukrainę była naruszeniem prawa międzynarodowego. Zaapelował także do UE, by ta "zaoferowała plan pokojowy".