Gorąco w obwodzie kurskim. Trwa ewakuacja, wprowadzono stan wyjątkowy

Rosja. Stan wyjątkowy po ataku na granicę

Władimir Putin na naradzie wojskowej

"Pozwólmy Ukraińcom mówić o ich operacjach, w taki czy inny sposób i to jest najbardziej odpowiednie. Dlatego też odesłałbym was do AFU (Armed Forces of Ukraine), abyście zapytali o to, co robią. Skupimy się na tym, aby mieć pewność, że mają to, czego potrzebują, aby się chronić" - napisał Kirby w mediach społecznościowych.