Szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego powiedział wprost, co musi się stać, aby doszło do negocjacji z Rosją. Padły słowa o konieczności spełnienia trzech warunków. - Pierwszy to taktyczna porażka Rosji na Ukrainie - mówił Mychajło Podolak. Polityk wskazał, że Moskwa musi się pozbyć broni nuklearnej. Inaczej nie dojdzie do żadnych rozmów.