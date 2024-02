Generał Załużny w CNN. "Nie mówi wprost, ale sugeruje"

Generał Wałerij Załużny skrytykował na łamach CNN władze Ukrainy za uciekanie się do "niepopularnych środków" w sprawie mobilizacji. Zauważył też, że Kijów potrzebuje nowej strategii, a Rosja z wysoką skutecznością omija sankcje. Załużny zaproponował "porzucenie przestarzałego, stereotypowego myślenia". Media huczą o spodziewanej dymisji generała. Ten wprost nie odniósł się do plotek, ale czynił aluzje do podziałów politycznych w Ukrainie.