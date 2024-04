Generał ostrzega przed porażką Ukrainy. "Poważne ryzyko"

Brytyjski generał: Ukraina poczuje, że nie może wygrać

W ocenie Barronsa powodem ma być to, że " Ukraina poczuje, że nie może wygrać ". - A kiedy dojdzie do tego punktu, dlaczego ludzie mieliby chcieć dalej walczyć i umierać, by bronić, czegoś, czego nie da się obronić - mówił.

Wojna w Ukrainie. Rosja planuje letnią ofensywę

"Wojna obróci się na korzyść Rosji"

Doktor Jack Watling z think tanku The Royal United Services Institute wskazuje, że jednym z wyzwań stojących przed Ukrainą jest to, że Rosjanie "mogą wybrać, gdzie angażują swoje siły". - Tam jest bardzo długa linia frontu - mówi, cytowany przez BBC. - Ukraińskie wojsko straci teren. Pytanie brzmi: ile i których ośrodków będzie to dotyczyć - dodaje.