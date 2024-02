Ołeksandr Syrski: Wyzwolimy wszystkie nasze rodzime ziemie ukraińskie!

"Wiemy na pewno, że wrócimy do Debalcewa, wrócimy do Wuglegirska, Łogwinowa, Ridkodubu, a w końcu wrócimy do naszej ukraińskiej Awdijiwki i Doniecka. Wyzwolimy wszystkie nasze rodzime ziemie ukraińskie " - mówił.

"Ta operacja nie stała się tragedią dla armii ukraińskiej armii, nie zbliża się nawet do zrównania z takimi przykładami jak Iłowajsk, Mariupol i innymi negatywnymi przejawami okrążenia naszych sił. Tutaj do okrążenia nie doszło. Całkowita liczba strat dziennych nie jest powodem do mówienia o czymś niezwykłym. Są to straty zbliżone do średnich ogółem" - podkreślił.