Odkryli statek rosyjskiego ministerstwa. "Wrażliwy ładunek na pokładzie"

Ten szlak morski, nazwany "Sirian Express", służył transportowi broni i sprzętu, pozostawionych w Syrii po rosyjskiej interwencji w tym kraju, do portu nad Morzem Czarnym, by mógł zostać wykorzystany na froncie ukraińskim. Jest to, jak wyjaśniono, artyleria oraz pojazdy opancerzone.

"To znak, że na pokładzie był wrażliwy ładunek" - zaznaczono. Statek przepłynął przez Cieśninę Gibraltarską, a potem skierował się na północ i dopłynął do Królewca. "Jeśli tam wyładował środki wojskowe przeznaczone na Ukrainę, oznacza to, że to uzbrojenie przepłynęło przez terytorium Unii Europejskiej" - napisała mediolańska gazeta.