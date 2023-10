Do incydentu, o którym poinformowano w środę, miało dojść 28 września. Wówczas Rosjanie mieli zestrzelić jeden ze swoich myśliwców Su-35S .

Do incydentu miało dojść nad ukraińskim Tokmakiem, około 20 km za obecną linią frontu.

Ukraina. Rosja straciła Su-35S. Wywiad: Sami go zestrzelili

Brytyjski MON podaje, że chociaż Rosja od początku wojny na Ukrainie straciła około 90 samolotów, to prawdopodobnie to dopiero piąty przypadek zniszczenia Su-35S, czyli najbardziej zaawansowanego rosyjskiego odrzutowca bojowego.

Służby zauważają, że istotna jest także lokalizacja, gdzie doszło do incydentu . Leżący w południowo-wschodniej Ukrainie Tokmak to silnie ufortyfikowane miasto . Rosjanie mają tam kwaterę główną dowodzenia oddziałami, które toczą jedne z najintensywniej walk na linii frontu.

"Dowództwo to byłoby zwykle chronione za pomocą dedykowanych systemów obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. Są one prawie na pewno utrzymywane w bardzo wysokiej gotowości, ponieważ Ukraina w dalszym ciągu prowadzi skuteczne ataki na takie lokalizacje " - dodaje brytyjski MON.

Ukraina. Rosja zestrzeliła Su-35S. Co to za maszyna?

Su-35S to rosyjski myśliwiec wielozadaniowy należący do rodziny Su-27. Maszyna może wykrywać cele z odległości ponad 400 kilometrów, a jego radar może śledzić do 30 celów jednocześnie. Rozwija prędkość maksymalną około 2,5 tys. km/h.