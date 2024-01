Problem z leczeniem rosyjskich żołnierzy. Moskwa boi się masowej dezercji

"Pozbawienie ludności cywilnej w zniewolonych regionach Ukrainy dostępu do podstawowej opieki medycznej i przekształcenie ośrodków medycznych na potrzeby moskiewskiej armii okupacyjnej nie przyniosło żadnych rezultatów. W związku z tym rosyjskie dowództwo postanowiło odmawiać leczenia lekko rannym . Opieka medyczna jest w pewnym stopniu zapewniana okupantom z umiarkowanymi obrażeniami. A ciężko ranni są wysyłani do Rosji z powodu braku sprzętu i wykwalifikowanych specjalistów - nie wszyscy z nich tam docierają " - czytamy w komunikacie GUR.

"Przypadki braku powrotu z 'rehabilitacji' doprowadziły do decyzji o całkowitym anulowaniu takich urlopów - jest to kolejna metoda, za pomocą której rosyjskie dowództwo próbuje powstrzymać masową dezercję " - ocenia GUR.

Ukraiński wywiad o obawach Kremla. "Boją się dwóch rzeczy"

- Czego boją się najbardziej? To bardzo proste - dwóch rzeczy. Pierwsza to zmiana reżimu w Moskwie. A druga to fragmentacja lub dezintegracja Federacji Rosyjskiej. W związku z tym, aby to zachować, Rosja prowadzi politykę, którą prowadzi obecnie - stwierdził Skibicki.