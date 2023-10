Rosjanie chcą zmylić Ukraińców. Malują bombowce na lotnisku w Engels

The War Zone wskazuje, że powodów, dla których Rosjanie malują bombowce może być kilka. Jednym z nich jest próba oszukania satelitów zbierających dane o możliwych celach do uderzenia. "Ale to z pewnością nie zadziała, ponieważ nawet ograniczone komercyjne zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości pozwalają wyraźnie odróżnić sylwetki od prawdziwych samolotów" - wskazano w publikacji. Oszustwo może jednak zadziałać w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.

Rosjanie chcą minimalizować straty. Osłaniają samoloty oponami

Na opublikowanym zdjęciu można było zauważyć, że Rosjanie okładali oponami skrzydła maszyny i jej środkową część. Druga fotografia pokazywała, że nie dotyczy to jednego samolotu. "Wydaje się, że nie jest to tylko pojedynczy przypadek. Na tym zdjęciu satelitarnym wygląda na to, że Rosjanie nadal są w trakcie montażu opon na bombowcu" - podano wówczas we wpisie w mediach społecznościowych.