- Słowo negocjować to odważne słowo. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować . Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy? - mówił Franciszek.

Papież o "białej fladze" Jest reakcja Radosława Sikorskiego

To pierwszy raz, gdy papież publicznie użył określeń "biała flaga" i "pokonany" w kontekście Ukrainy. Jednakże słowa nie spodobały się wielu politykom oraz uczonym i doprowadziły do fali nieprzychylnych komentarzy pod adresem papieża. Sprawę skomentował m.in. minister Radosław Sikorski .

Do wypowiedzi odniósł się również polski publicysta Tomasz Terlikowski. Obszerny wpis opublikował w mediach społecznościowych. " Smutne, przerażające i żenujące jest to, że ani Franciszek, ani Watykan nie uczą się na błędach , nie słuchają tego, co komunikuje wprost Rosja, a wciąż żyją w przestrzeni fałszywych wyobrażeń. Sugestia, że Ukraina przegrywa i powinna wywiesić białą flagę i zacząć negocjować, nie tylko wpisuje się w propagandę wojenną Rosji, ale też jest głucha na inne jej aspekty" - stwierdził Terlikowski.

Według niego droga negocjacji nie doprowadzi do pokoju, a do "eksterminacji narodu ukraińskiego", a następnie do dalszej wojny. Uznał także, że Watykan "doszczętnie się skompromitował" w kwestiach polityki zagranicznej, a słowa papieża na pewno zostaną wykorzystane do działań rosyjskiej propagandy. Podkreślił, że słowa Franciszka dotrą także w inne regiony świata, gdzie zostaną przedstawione "jako dowód słuszności rosyjskiej narracji".