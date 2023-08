"Fake godny Oscara". Rosjanie mówią o Polakach

Wojna w Ukrainie toczy się nie tylko na froncie, ale i w sieci. Władze w Kijowie prowadzą kanał na Telegramie nazywany "Choczu żyt", czyli "Chcę żyć". Jest on skierowany do rosyjskich żołnierzy, którzy chcą się poddać.

Tymczasem w serwisie powstała rosyjska odpowiedź na ukraińskie konto . "Wolijemo żyty UA" ("Chcemy żyć w Ukrainie") ma sprawiać wrażenie prowadzonego przez ukraińskich patriotów martwiących się tym, jak władze w Kijowie nieudolnie prowadzą działania wojenne - informuje Biełsat. W rzeczywistości jest to jednak prokremlowski kanał propagandowy .

To właśnie tam ukazał się film, na którym żołnierz mówiący w trudnym do zrozumienia języku, który został określony jako polski, biegnie za żołnierzem, który mówi po ukraińsku. Według propagandystów, Polacy mieli strzelać do Ukraińców, którzy nie chcieli wykonać rozkazów.