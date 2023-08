"Wspaniały dzień dla Ukrainy, a co za tym idzie, wspaniały dzień dla Europy" - tak decyzję o przekazaniu samolotów F-16 przez Holandię i Danię skomentowała Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec. Jednak Rosja nie pała taką samą radością. Były prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew odniósł się do słów polityk. "Nie dajcie się ponieść zabawie samolotami w piaskownicy, dzieci. Jeden z tych następnych 'dobrych dni' może stać się ostatnim w Europie" - przekazał. Do wpisu dołączył zdjęcie zniszczonego niemieckiego samolotu.