Już kilka tygodni temu media donosiły, że USA apelowały do prezydenta Ukrainy o zaprzestanie atakowania celów na terenie Rosji. Tymczasem Kijów nie zamierza się zatrzymywać - zaledwie wczoraj informowaliśmy o historycznym wyczynie Ukraińców , którzy za pomocą bezzałogowca przeprowadzili atak na zakład montażu dronów kamikadze Szahed w Tatarstanie, zlokalizowany około 1200 km od granicy ukraińsko-rosyjskiej.

Ataki Ukrainy w Rosji. Estonia nie zgadza się z USA

- Stany Zjednoczone potępiają działania Ukrainy. Chodzi o atakowanie celów na terytorium Rosji. - Ukraina ma pełne prawo do obrony swojego terytorium, (...) jeśli chodzi o atakowanie celów w Rosji, jest to coś, czego USA nie popierają - zadeklarowała jasno stała przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy NATO Julianne Smith.

Do sytuacji odniósł się natomiast w środę prezydent Estonii Alar Karis, który odbył spotkanie z szefem ukraińskiego rządu Denysem Szmyhalem. W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej prezydenta Estonii Karis stwierdził, że pomoc Ukrainie nie może być ograniczana czy obwarowana warunkami, bo " Rosja sobie żadnych ograniczeń nie nakłada".

Pomoc dla Ukrainy. Prezydent Estonii krytykuje ograniczenia

Jak wskazał Alar Karis, wprowadzenie ograniczenia , że "będziemy pomagać Ukrainie do jednego punktu i ani o krok dalej, pomogłoby jedynie Rosji w planowaniu jej ataków".

Z kolei wspomniana przedstawicielka USA podkreślała we wtorek, że zdaniem Białego Domu "Ukraina ma pełne prawo do obrony swojego terytorium przed tą niesprowokowaną agresją". Równocześnie mówiła, że Stany Zjednoczone popierają obronę, jednak są przeciwko atakowaniu terytorium Władimira Putina. - Skupiamy się na prawie Ukraińców do obrony swojego terytorium i wypchnięcia z niego Rosjan - wskazywała Julianne Smith.