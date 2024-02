Jedno z pytań do głowy państwa dotyczyło tego, czy - zdaniem prezydenta - Ukraina ma szansę na odzyskanie Krymu . - Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, czy odzyska Krym, ale wierzę, że odzyska Donieck i Ługańsk. Krym jest miejscem szczególnym, również ze względów historycznych. Ponieważ w istocie, jeśli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji - zaznaczył Andrzej Duda.

Spięcie w Radiu Zet. Powodem wywiad Andrzeja Dudy

Słów Andrzeja Dudy bronił prezydencki minister Wojciech Kolarski. - To, co mówią i piszą posłowie Platformy Obywatelskiej o tej wypowiedzi, to można by powiedzieć, że to jest śmieszne, żałosne, gdyby nie to, że to jest nieodpowiedzialne - ocenił.