Zdaniem polityka Macron stał się "gotowy do zaangażowania w eskalację wojny choćby jutro". - Stanowisko Francji uległo zmianie: nie ma już czerwonych linii, nie ma już ograniczeń (dla wsparcia Ukrainy - red.) - powiedział skrajnie lewicowy poseł po rozmowach w podparyskim Saint Denis.

Francja. Emmanuel Macron niepokoi przedstawicieli opozycji

- Rolą Paryża jest wyznaczanie czerwonych linii - oświadczył Bardella i dodał, że wysłanie francuskich żołnierzy na Ukrainie byłoby "niezwykle niebezpieczne dla pokoju na świecie" , ponieważ może sprowokować Moskwę do użycia arsenału atomowego.

Na podobnym stanowisku stanął również lider centroprawicowych Republikanów. Eric Ciotti potępił stanowisko Macrona, nazywając je "niewłaściwym i nieodpowiedzialnym", ponieważ w konsekwencji może doprowadzić do izolacji Francji na arenie międzynarodowej.

- Przyjechałem na to spotkanie zaniepokojony sytuacją, a wyszedłem z niego z jeszcze większym niepokojem - ocenił natomiast Manuel Bompard z lewicowej frakcji Niepokorna Francja.

Prezydent Francji liczy na spadek sondażowy prawicowej konkurencji

- Im mniej mówimy, tym lepiej działamy - relacjonował przebieg rozmów bezpośredni poprzednik Hollande. - Nie mów, co robisz, ale rób to, czego nie powiedziałeś. To właśnie pozwala nam być najbardziej skutecznymi - ocenił były prezydent pytany przez dziennikarzy o ostatnie deklaracje Macrona w sprawie wojny w Ukrainie.