Zdaniem Davine, do eliminacji prezydenta Rosji może dojść niemal w każdej chwili. Będzie to ogromne zaskoczenie dla świata, jak i samego zainteresowanego .

- To będzie niespodzianka. Zawsze pojawia się coś, co nazywamy "czarnym łabędziem" (teoria dotycząca rzadkich, niespotykanych zdarzeń, które mają poważne konsekwencje - red.). Putin może zniknąć jutro, a nie zdziwiłbym się, gdyby jakiś element w rządzie zdecydował już o podjęciu środków wykonawczych - przekonuje.

Jak wytłumaczył ekspert wspomniane "jutro" to określenie, które ma wskazywać na nieprzewidywalność konkretnej daty . Jednocześnie zwrócił jednak uwagę, że może to nastąpić stosunkowo szybko, ze względu na niepowodzenia rosyjskiej armii w wojnie w Ukrainie.

- Nie sądzę, że będzie to bunt. Myślę, że będzie to coś, co możemy nazwać pałacowym zamachem stanu - dodał.