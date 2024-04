Eksplozje na Krymie. Pożar ważnego rosyjskiego obiektu

Pożar na Krymie. Zapaliło się kluczowe lotnisko dla Rosjan

Pożar na Krymie. Płonie ważny punkt logistyczny

Dodajmy, że nie jest to pierwszy raz, gdy w rejonie dochodzi do wybuchów. Na początku kwietnia Ukraińcy wysadzili podstację elektryczną na Krymie, zaatakowany został również Sewastopol. Lokalne media poinformowały, że doszło do licznych eksplozji, co spowodowało, że w jednej z dzielnic zabrakło prądu.