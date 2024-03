Rosja. Media: Kolejny atak na rafinerię

To kolejny atak na rosyjską rafinerię w ostatnim czasie. W ubiegłą niedzielę informowano o ataku na rafinerię w Sławiańsku w Kraju Krasnodarskim. Wybuchł ogromny pożar, który udało się opanować służbom. Wstępnie strona rosyjska przekazała, że wskutek pożaru nikt nie ucierpiał. Pojawiła się jednak informacja, że jedna osoba zmarła na zawał. Kanał Baza w mediach społecznościowych wskazał, że prawdopodobnie był to pracownik rafinerii .

Z kolei w sobotę uderzono w rafinerię w Syzraniu, która stanęła w ogniu, podobnie jak zakład w Nowokujbyszewsku. Azarow przekazał wówczas, że obietky należą do państwowego giganta naftowego Rosnieft.

Ataki na rosyjskie rafinerie. USA miały wezwać Ukrainę do zaprzestania uderzeń

"Financial Times" doniósł w piątek, że Stany Zjednoczone rzekomo wzywały Ukrainę, aby ta nie uderzała w rosyjskie rafinerie ropy naftowej i inną infrastrukturę energetyczną, ponieważ obawiały się, że może to doprowadzić do wyższych cen energii i dalszej eskalacji wojny.