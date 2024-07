"Co więcej, wiemy na pewno, że dron eksplodował, co bezpośrednio potwierdza, że Shahedy przelatujące nad terytorium Białorusi to nie maszyny szkoleniowe czy rozpoznawcze, ale bojowe, z amunicją na pokładzie. Miały one na celu atak na terytorium Ukrainy" - podkreślono.