Oprócz statków Jamał i Azow w pobliżu Sewastopola zniszczono także centrum łączności oraz kilka obiektów infrastruktury należącej do Floty Czarnomorskiej. Według doradcy ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Antona Heraszczenki w centrum łączności trafiły co najmniej trzy pociski Storm Shadow.

Rosyjska Flota Czarnomorska. Szojgu o "ochronie obiektów"

Zniszczone rosyjskie okręty desantowe. Ekspert: To paraliżuje rosyjską flotę

Teraz o kwestii zniszczenia kluczowych okrętów desantowych, która "paraliżuje rosyjską flotę i podważa jej zdolność do dominacji na Morzu Czarnym" mówił na antenie telewizji Espreso Dmitrij Sniegiriow, ukraiński ekspert wojskowy.

- Do ostatniej chwili cała rosyjska flota miała osiem dużych okrętów desantowych, przy zniszczeniu dwóch kolejnych pozostało ich sześć - to minimalizuje możliwość operacji desantowej Federacji Rosyjskiej na ukraińskim wybrzeżu - przekazał Sniegiriow. Jak dodał, całkowicie przekreśla to możliwość tworzenia równoległej logistyki dla rosyjskiej floty.