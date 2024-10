Ekspert nie ma złudzeń. "Czołgi Abrams i tak są w Moskwie"

- Nie ma się co łudzić. Prawie cały sprzęt używany na froncie w końcu wpadnie w ręce wroga - ocenia ukraiński producent dronów. W Kijowie debatują nad zniesieniem zakazu eksportu bezzałogowców rodzimej produkcji. - Nie ma sensu otwierać się na cały świat, a jedynie na konkretne kraje NATO, co do których jesteśmy pewni - uważa Roman Kniazenko. Jego zdaniem "amerykańskie czołgi Abrams i tak stoją już na Placu Czerwonym".