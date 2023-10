"Najemnicy Grupy Wagnera są w zawieszeniu. Trwają poważne spory co do tego, kto poprowadzi prywatną firmę wojskową po śmierci Jewgienija Prigożyna " - informuje agencja Unian.

Szefem Grupy Wagnera syn Jewgienija Prigożyna

Nie jest także jasne, co Kreml sądzi o stosunkach wagnerowców z rządem. Gwardia Rosyjska podlega bezpośrednio administracji Putina. W takim wypadku Ministerstwo Obrony będzie musiało zapewnić sprzęt i materiały do odbudowy sił wagnerowców, ponieważ Gwardia Rosyjska nie posiada ani zasobów finansowych, ani technicznych, by to zrobić.