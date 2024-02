Z raportu amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną jednostki rosyjskich Sił Zbrojnych utrzymują stosunkowo wysokie tempo ofensywy . To pozwala im zdobyć kolejne terytoria, zanim ukraińskie wojsko jest w stanie utworzyć spójne linie obronne w tym obszarze.

Natarcie kontynuowane jest przy dużej liczbie grup szturmowych złożonych z jednostek od plutonów, do kompanii.

ISW: Rosjanie zdecydowanie zwolnią ofensywę

Według analityków ISW szybkie tempo natarcia Rosjan może być utrzymane tylko przez kilka najbliższych dni. Będzie to skutkowało zajęciem terenów na zachód i północny-zachód od Awdijiwki . W późniejszym etapie ofensywa znacząco zwolni ze względu na przeszkody terenowe, zwłaszcza zbiorniki wodne biegnące na linii Berdiczi - Semeniwka - Orliwka.

"Ten trudny teren prawdopodobnie ograniczy dalsze rosyjskie zdobycze taktyczne i umożliwi siłom ukraińskim zajęcie przygotowanych pozycji obronnych. Prawdopodobnie przyczyni się to do kulminacji obecnych rosyjskich wysiłków ofensywnych w tym obszarze, przynajmniej do czasu, gdy Rosjanie wzmocnią swoje oddziały" - podkreślono.