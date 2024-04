Dymisja w ukraińskiej armii. Był dowódcą niecałe dwa miesiące

Dymisja w ukraińskiej armii. Kim był Oleksandr Jakowiec?

Od lutego 2020 roku pełni funkcję Szefa Wydziału Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Sił Wsparcia Sił Zbrojnych Ukrainy. Odwołanie Oleksandra Jakowca ze stanowiska to już kolejna zmiana w ukraińskiej armii w tym miesiącu.

Ukraina. Zmiany na najważniejszych stanowiskach w armii

Na początku kwietnia do dymisji podał się dowódca zgrupowania operacyjnego "Południe" Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy - Andrij Kowalczuk . Generał major Andrij Kowalczuk brał aktywny udział w wojnie w Ukrainie od 2014 roku. Wówczas walczył w ramach 80. samodzielnej brygady aeromobilnej. W trakcie starć o lotnisko w Ługańsku został ranny.

W tym samym roku Kowalczuk został pierwszym zastępcą dowódcy Powietrznodesantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych. Funkcję tę pełnił do sierpnia 2021 roku kiedy to powołano go na stanowisko dowódcy grupy operacyjnej "Południe" Sił Lądowych.