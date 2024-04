Kolejna dymisja w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Kim był generał Kowalczuk?

Generał major Andrij Kowalczuk brał aktywny udział w wojnie w Ukrainie od 2014 roku . Wówczas to walczył w ramach 80. samodzielnej brygady aeromobilnej. W trakcie starć o lotnisko w Ługańsku został rannych.

W sierpniu 2016 roku z rąk ówczesnego prezydenta Petra Poroszenki otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy odznaczeniem Orderu "Złotej Gwiazdy". Uhonorowano go także Orderem Bohdana Chmielnickiego II i III stopnia.

W tym samym roku Kowalczuk został pierwszym zastępcą dowódcy Powietrznodesantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych. Funkcję tę pełnił do sierpnia 2021 roku kiedy to powołano go na stanowisko dowódcy grupy operacyjnej "Południe" Sił Lądowych.