"Financial Times", "Washington Post" i CNN podają, że na poniedziałkowym spotkaniu oprócz Załużnego obecny był również szef ukraińskiego MON, Rustem Umerov. Prezydent Ukrainy wraz z oznajmieniem dymisji , miał zaproponować generałowi objęcie innego stanowiska, ten jednak odmówił . Następnie prezydent Ukrainy podkreślił, że decyzja jest ostateczna, a to, że Załużny odrzucił nową rolę, nie zmienia faktu, że został usunięty z obecnego stanowiska - relacjonują media.

Zamieszanie w sprawie gen. Załużnego. Nowe doniesienia o dacie dymisji

Do czwartkowego południa nie wydano jednak żadnego oficjalnego dekretu, który potwierdziłby dymisję szefa ukraińskiej armii. W poniedziałek rzecznik prezydenta, Serhij Nykyforow , stwierdził wręcz, że pogłoski te są nieprawdziwe. - Z całą pewnością nie. Prezydent nie zwolnił naczelnego dowódcy - oświadczył rzecznik cytowany przez "Ukrainską Prawdę".

Jak jednak twierdzi CNN, powołując się na swoje źródła w ukraińskiej władzy, oficjalne zarządzenie o dymisji ma pojawić się do końca tygodnia.

Media piszą też o potencjalnych następcach Załużnego, wymieniając w szczególności dwa nazwiska. Pierwszym jest obecny szef Dyrekcji Wywiadu Obronnego, gen. Kyryło Budanow , 38-latek znany z silnych powiązań z Zełenskim, który zaprzeczał, by został nominowany na nowe stanowisko. - Jesteśmy w stanie wojny, a wszystkie strony używają wszelkich dostępnych środków, w tym wojny informacyjnej - mówił szef wojskowego wywiadu. Drugi kandydat to według źródeł CNN gen. Ołeksandr Syrskij, obecnie dowódca Wojsk Lądowych Ukrainy.

Konflikt generała z prezydentem. Zełenski ostrzegał wojskowego

Konflikt na szczytach władzy miał przybierać na sile od miesięcy, a eskalował kiedy gen. Załużny krytycznie ocenił szanse Ukrainy na odzyskanie wschodnich terytoriów w wywiadzie dla "The Economist" w listopadzie zeszłego roku. Stwierdził, że w wojnie doszło do impasu , ponieważ "ani Ukraina, ani Rosja nie są w stanie prowadzić skutecznej ofensywy". W grudniu generał skrytykował również pracę wojskowych biur poborowych.

Prezydent Zełenski odpowiedział na słowa dowódcy ukraińskich sił w rozmowie z "The Sun", gdzie ostrzegał wojskowego przed wejściem w świat polityki w trakcie trwania wojny. "Nie prowadzi to do jedności narodu" - oznajmiła wówczas głowa państwa.