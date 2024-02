Była fabryka samolotów. Jest oświadczenie koncernu

Po godz. 12 czasu polskiego przekazano, że pożar został opanowany, ale dach budynku nadal się tli. Akcja strażaków polegała na kontrolowaniu, by płomienie nie przeniosły się na inne budynki . Rozpoczęto demontowanie dachu.

Po kilku godzinach oświadczenie w sprawie pożaru wydała państwowa korporacja Rostec. Wyjaśniono, że tereny na których, doszło do pożaru zostały sprzedane kilka lat temu po zaprzestaniu produkcji samolotów. "Na terenie istniejących zakładów Rostecu nie odnotowano żadnych pożarów" - dodano.

Seria pożarów w Rosji. Rafineria w płomieniach

To kolejny pożar w Rosji, do którego doszło w ostatnich tygodniach. W czwartek doszło do eksplozji gazociągu w pobliżu miasta Perm. Z komunikatu propagandowej agencji RIA Novosti wynikało, że ogień rozprzestrzenił się na budynki mieszkalne. Rannych miało zostać osiem osób.