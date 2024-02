W dokumencie padły słowa wzywające kanclerza Olafa Scholza do podjęcia kolejnych działań w sprawie Ukrainy. Posłowie domagają się "dodatkowych systemów broni dalekiego zasięgu" na potrzeby prowadzonej z Rosją wojny.

Wcześniej odrzucono propozycję złożoną przez polityków koalicji opozycyjnego CDU/CSU. Projekt wzywał do natychmiastowego przekazania Siłom Zbrojnym Ukrainy rakiet manewrujących Taurus o zasięgu blisko 500 kilometrów. Dałoby to nowe możliwości ukraińskim wojskowym do ostrzeliwania celów położonych głęboko w Rosji.