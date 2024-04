Dwa scenariusze dla Ukrainy. Szef MSZ wskazuje, gdzie powstrzymać Putina

Radosław Sikorski w rozmowie z gazetą "Bild am Sonntag" przypomniał długą historię wojen z Rosją . Podkreślił, że gdyby kolejna wydarzyłaby się w dzisiejszych czasach Polska miałaby sojuszników i nie stanęłaby do walki sama.

- Dziś Ukraina nie walczy sama. Inaczej niż to często bywało w przeszłości, my nie walczylibyśmy sami - powiedział minister.

Radosław Sikorski ostrzega. "Polska wciąż ma wybór"

Szef MSZ wbija szpilę Niemcom

Zdaniem szefa MSZ nie należy się obawiać użycia broni atomowej w konflikcie z Ukrainą. Przypomniał, że prezydent Rosji nie decyduje o tym sam i obowiązują go protokoły i łańcuch decyzyjny. Co za tym idzie, potrzebuje zgody innych osób, które niekoniecznie mogą być mu przychylne.

- To nie jest broń, którą ma dostępną na naciśnięcie guzika. Istnieje normalny łańcuch decyzyjny obejmujący ministerstwo obrony i sztab generalny. Musiałby przekonać swoich generałów do wykonania takiego rozkazu. Ci generałowie wiedzieliby, że uczyniłoby to z nich zbrodniarzy wojennych. W tym momencie mieliby do wyboru - wykonać rozkaz albo pozbyć się Putina - powiedział.