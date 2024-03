Konflikt światowych mocarstw, który doprowadzi do III wojny światowej, lub zawieszenie broni w Ukrainie - według prezydenta Serbii to dwa scenariusze, które ma do wyboru świat. Zdaniem Aleksandara Vuczicia, ewentualny rozejm mógłby zapanować dzięki pomocy USA i Chin. - Byłoby to wielką ulgą dla świata - dodał serbski przywódca.