Straty Rosjan w wojnie na Ukrainie. Sztab: Nie żyje niemal 300 tys. żołnierzy

Obecnie wyeliminowanych miało zostać ponad 288 tys. rosyjskich najeźdźców - dokładna liczba, podana przez sztab, to 288 630. W ciągu samych ostatnich 24 godzin było to 860 osób.

To jednak nie koniec dotkliwych strat po stronie Rosjan, bowiem jak wynika z komunikatu, Ukraińcy zniszczyli także 17 czołgów wroga (od początku wojny mowa o 4965 sztukach), 23 opancerzone wozy bojowe (w sumie 9385) czy 44 systemy artyleryjskie (6910).

Władimir Putin o sukcesach rosyjskich wojsk

Wcześniej w piątek walki na froncie oraz w rejonie Awdijiwki komentował amerykański think tank ISW, który przekazał, że choć okupantowi udało się zająć ponad cztery km kwadratowe terenu, to wciąż zbyt mało, by mówić o poważnym sukcesie taktycznym.