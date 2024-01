Ukraińcy nagłaśniają skandal z udziałem HBO . Popularna sieć telewizyjna rozpoczęła zdjęcia do trzeciego sezonu serialu "Biały Lotos". Zagra z nim Miloš Biković. Aktor nie kryje się ze swoim poglądami na temat wojny w Ukrainie.

Serbski aktor w ramionach Moskwy. "Czuję się tutaj jak w domu"

Resort zacytował jedną z wypowiedzi aktora o tym, że "mieszkańcy Krymu sami opowiedzieli się za przyłączeniem do Rosji". - Czuję się tutaj jak w domu. Odziedziczyłem rosyjskie wartości, a one we mnie rezonują - wskazywał innym razem.