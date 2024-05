Władimir Putin chciał ukarać ministra obrony narodowej Rosji Siergieja Szojgu za nieosiągnięcie celów militarnych jakie wyznaczył sobie Kreml. Do takiego wniosku doszli analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną po tym, jak rosyjski dyktator spotkał się z powiązanym z wagnerowcami gubernatorem obwodu tulskiego Aleksiejem Diuminem. Co więcej, Putin może dążyć do ograniczenia władzy Szojgu.