Spotkanie Putina z mediami. Poruszył temat ukraiński

Gotowość poświęcenia znacznej części wystąpienia tematyce Ukrainy świadczy o dużej pewności siebie polityka - podkreślono. Przywódca może mieć powody do optymizmu. Rosjanie szturmują kolejne tereny, są bliscy zajęcia Awdijiwki oraz Marjinki. W tym samym czasie Waszyngton i Bruksela są podzielone co do finansowanego wspierania Kijowa.