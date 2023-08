Drugi samolot Prigożyna. Wyleciał z Moskwy, wiadomo dokąd

" Samolot odleciał z lotniska Moskwa-Wnukowo i kieruje się do Baku. Nie wiadomo, kto znajduje się na pokładzie " - przekazał białoruski portal.

Drugi samolot Prigożyna

Jak przypomniano, odrzutowiec biznesowy Prigożyna - Embraer ERJ-135 - w środę po katastrofie krążył nad Moskwą, po czym odleciał do Petersburga .

Katastrofa lotnicza w Rosji. Śmierć Jewgienija Prigożyna

W środę wieczorem pojawiła się informacja, że w Rosji w obwodzie twerskim doszło do katastrofy lotniczej . Jak podała rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja, na pokładzie samolotu znajdował się szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oraz jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin.

Do katastrofy doszło dokładnie dwa miesiące po marszu na Moskwę . 24 czerwca w sobotę wagnerowcy, którzy brali dział w działaniach przeciw Ukrainie, zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem i zaczęli przesuwać się w kierunku rosyjskiej stolicy .

Jeszcze tego samego dnia Prigożyn ogłosił przerwanie działań, by "uniknąć rozlewu krwi". Rzekomo do odwrotu miał go przekonać białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka. Po zdarzeniu część członków Grupy Wagnera została przeniesiona na Białoruś.