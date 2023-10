Rosja. Drony uderzyły w Soczi. Tuż przed wizytą Putina

Atak na Soczi. Uderzenie dronów w przeddzień wizyty Putina

Co istotne, do ataku na Soczi doszło w przeddzień wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina, który ma przybyć do miasta, by wziąć udział w corocznym posiedzeniu międzynarodowego klubu dyskusyjnego "Wałdaj". W 2023 roku początek imprezy zaplanowano na 2 października. Z pierwotnych ustaleń wynika, że ta potrwać ma do 5 października.