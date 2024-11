Ukraina wystrzelił w kierunku Moskwy kilkadziesiąt dornów. Mer rosyjskiej stolicy oznajmił, że większość bezzałogowców zestrzelono, jednak atak doprowadził do chaosu w mieście. Szczątki uderzyły w bloki mieszkalne i samochody. Konieczne było także zamknięcie rosyjskich lotnisk, co doprowadziło do licznych opóźnień.