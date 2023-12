"Spadek temperatury, naprawy awaryjne, ograniczona praca elektrowni słonecznych ze względu na pochmurną pogodę. Wszystko to spowodowało, że w naszym systemie elektroenergetycznym występuje obecnie deficyt mocy " - napisał w mediach społecznościowych.

Ukraina ma problem. Pilny apel premiera

Z pomocą Ukrainie przyszły sąsiednie kraje, które udostępniły własne pokłady energii, jest to doraźna pomoc, która nie jest w stanie utrzymać normalnego poboru. W związku z tym premier Szmyhal zdecydował się wystosować specjalny apel do obywateli, by ci rozpoczęli oszczędzanie energii.