Dramatyczne ucieczki z Ukrainy. Niektóre kończą się śmiercią

Ukraińcy mający od 18 do 60 lat nie mogą - poza nielicznymi wyjątkami - opuszczać swojego kraju od czasu rosyjskiej inwazji. Jak jednak opisało BBC, od 24 lutego 2022 roku do końca sierpnia tego roku 19 740 mężczyzn z tego kraju uciekło, aby uniknąć przymusowego poboru do wojska. Nielegalnie przekroczyli oni granice z Rumunią, Mołdawią, Polską, Węgrami albo Słowacją.